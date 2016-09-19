В Анапе из-за дождей 7 тысяч человек остались без света

Более семи тысяч жителей Анапы остались без электроэнергии из-за сильных ливней.

Согласно последней информации, множество частных домовладений были затоплены, люди по вечерам не могут зажечь свет. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Анапы, электроэнергии лишены жители поселков Супсех, Бужоре и Гай-Кодзор.

В мэрии курортного города уточнили, что за минувшие двое суток на Анапу обрушились три месячные нормы осадков - 92,4 миллиметра.

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