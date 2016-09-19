Иномарка врезалась в автобусную остановку в центре Москвы

Утром в понедельник, 19 сентября, в центре Москвы на Тверской улице иномарка врезалась в автобусную остановку.

Водитель Range Rover не справился с управлением и на большой скорости влетел в столб на тротуаре. Как сообщает портал Life, во время аварии на остановке не было людей, вследствие чего жертв удалось избежать. В настоящий момент на место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Сейчас нет никакой информации о личности водителя, а также о том, каковы были причины утраты его контроля над автомобилем.

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