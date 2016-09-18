В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины

В Киеве сегодня, 18 сентября, один из заместителей главы администрации президента Украины разбился на водном мотоцикле на Днепре в районе Гаванского моста. Мотоцикл чиновника врезался в баржу.

Андрей Таранов скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии расследуются. На месте уже присутствует глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Таранов был назначен на должность заместителя главы администрации президента 26 декабря 2014 года. Он находился в отпуске, из которого должен был выйти уже завтра.

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