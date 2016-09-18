Мужчина открыл стрельбу на южноуральском избирательном участке

Очередное чрезвычайное происшествие случилось во время проведения выборов в Государственную Думу. На Южном Урале, в Увельском районе, неизвестный мужчина принес обрез в здание избирательного участка.

Как сообщает наблюдатель от одной из партий, некий мужчина средних лет, ворвавшись на участок, достал обрез и открыл стрельбу. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, никто из присутствовавших в тот момент в здании не пострадал. Имуществу также не был нанесен существенный урон, в результате стрельбы оказалось разбито только окно.

В данный момент сотрудники правопорядка уже обезвредили стрелявшего.

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