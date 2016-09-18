В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла на нижегородской трассе. На повороте у грузовика занесло прицеп, в результате чего его вынесло на встречную полосу.

В этот момент по дороге двигался автобус, в салоне которого находилось сорок пассажиров. Оба водителя не смогли ничего сделать, чтобы предотвратить столкновение. Автобус отбросило в кювет.

В данный момент сообщается о пятнадцати пострадавших, получивших в основном черепно-мозговые травмы и переломы. Они были доставлены в ближайшие больницы. Водитель автобуса и еще один молодой человек, личность которого сейчас устанавливается, погибли на месте.

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