В Комсомольске-на-Амуре избиратель скончался, не дойдя до кабинки

У пожилого мужчины стало плохо с сердцем на одном из избирательных участков города Комсомольск-на-Амуре. Избиратель пришёл на участок для голосования, зарегистрировался, взял бюллетень, но стал падать…

До кабинки для голосования пожилой мужчина не дошел, упал, хватаясь за сердце. Приехавшие медики реанимировать комсомольчанина не смогли.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительной версии, смерть наступила от сердечного приступа. В избирательной комиссии по Комсомольску-на-Амуре подтверждают, что такой инцидент имел место, но из этических соображений номер участка не сообщается.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о происшествии в Санкт-Петербурге, где на избирательном участке скончалась пожилая женщина.