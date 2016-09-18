В торговом центре Москвы обвалился потолок

Потолок был подвесным и обрушился из-за порыва на трубопроводе с холодной водой. Инцидент произошел 18 сентября в торговом центре «Южный» во время работ по опрессовке системы холодного водоснабжения.

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что обрушилась часть подвесного потолка в торговом центре на Кировоградской улице (юг столицы), к чему привел порыв трубы с холодной водой. Ущерб от аварии устанавливается. Известно, что при аварии никто не пострадал, сотрудники ремонтных служб воду перекрыли и занимаются ликвидацией порыва трубы и обрушения потолка. Доступ людей на место происшествия прекращен.