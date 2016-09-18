Двухлетнего россиянина в Таиланде едва не убила медуза

Двухлетний сын российских туристов в Таиланде стал жертвой беспечности родителей, которые не проследили за малышом, и тот получил ожог в результате укуса кубомедузы у побережья острова Самуй.

Малыш получил сильный ожог и потерял сознание, сообщает «Росбалт». Приехавшие врачи оказали ему первую помощь на месте и доставили пострадавшего в больницу. Сообщается, что в настоящее время состояние родителей и их сына оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет.

Кубомедузы опасны для человека, так как вызывают ожоги, которые могут быть смертельны. Например, в Австралии, где регулярно люди гибнут от ожогов кубомедуз, вдоль пляжей натягивают специальные сети.