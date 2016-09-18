В центре Москвы по горячим следам задержан мужчина, угрожавший взрывом на избирательном участке в Армянском переулке. По данным полиции, никакой взрывчатки у злоумышленника не было. В настоящее время участок работает в обычном режиме.

По уточненной информации РИА Новости, на избирательном участке в Армянском переулке в Москве угрожали взрывом двое мужчин. Один из них забаррикадировался.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Тwitter поблагодарил сотрудников полиции, оперативно задержавших провокатора. "Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом", - написал столичный градоначальник.

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