В Белгороде мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка

В Белгороде в воскресенье, 18 сентября, мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка. Местные жители, отправившиеся утром на избирательный участок № 196, размещенный в лицее на Народном бульваре, заметили тело человека и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли медики "скорой помощи" и полиция. Сейчас специалисты устанавливается личность скончавшегося человека и причины его смерти. Фотографии инцидента очевидцы опубликовали в интернете.

Во всех регионах России в единый день голосования проходят выборы. Избирательные участки начали работать в восемь часов утра по местному времени.

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