В Барнауле задержан насильник

В Барнауле 17 сентября задержан 30-летний мужчина, причастный к совершению изнасилования женщины в подъезде одного из многоквартирных жилых домов города. Сообщается, что преступление произошло 10 сентября.

Следствие выяснило, что 10 сентября по улице Малахова в Барнауле (Алтайский край) поздно вечером в свою квартиру возвращалась женщина, - когда она зашла в подъезд, следом за ней ворвался мужчина, который напал на потерпевшую и угрожая ей физической расправой, совершил изнасилование. По данному факту следственным отделом по Индустриальному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», передает телеканал «Катунь 24». Следователь уже допросил задержанного и провел его опознание, - женщина указала именно на задержанного, опознав в нем насильника.

В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.