Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подключилась к выяснению обстоятельства гибели ребенка на уроках танца в Новосибирске и назвала возможную причину трагедии.

Выяснилось, что что машина скорой помощи прибыла на место ЧП спустя 30 минут после вызова, - данная версия сейчас проверяется следователями, чтобы дать окончательную оценку действиям бригады "скорой", - пояснила Кузнецова журналистам.

Кузнецова сообщила, что в крови погибшей девочки психоактивных веществ не обнаружено и по одной из версий, причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая патология у ребенка.

О смерти семиклассницы на уроке танцев в одной из школ Новосибирска Следственный комитет РФ по НСО сообщил 16 сентября. В настоящее время по делу идет доследственная проверка.