В городе Ирбит Свердловской области обрушилась стена двухэтажного жилого дома 1918 года постройки. В здании проживает около 7 семей и в момент обрушения в нём находились люди. Прокуратура уже начала проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, часть стены отвалилась со второго этажа жилого дома.

Всего в доме 22 квартиры. В той, где обрушилась стена, до января жила семья с четырьмя детьми.

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