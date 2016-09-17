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Пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двоих детей и их матери

17 сентября 2016, 21:39 [ «АН-онлайн» ]

Пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двоих детей и их матери
Фото:pixabay.com

В Нижнем Новгороде пожар унес жизни женщины и двоих ее детей, третий ребенок сильно пострадал от огня.

По версии следствия пожар вспыхнул в комнате, в которой находились дети. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, однако следователи возбудили уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности”. Сообщается, что спасатели эвакуировали женщину эвакуировали из другой комнаты.

Медики не смогли спасти женщину. Впоследствии от полученных ожогов скончались и двое детей - трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. В данный момент врачи борются за жизнь третьего ребенка, мальчика четырех лет. Он находится в реанимации.

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