Десятки человек задержаны в Москве за незаконную агитацию

Московская полиция задержала сегодня 27 нарушителей дня тишины.

Двух человек поймали на улице Маршала Бирюзова на северо-западе столицы. Молодые люди раздавали прохожим листовки, призывающие голосовать за одного из кандидатов в депутаты Госдумы. Остальных незаконных агитаторов также задержали на северо-западе Москвы, рассказали в столичном управлении МВД.

Правонарушители были доставлены в отделы полиции. Максимальное наказание, которые им грозит – штраф в размере полторы тысячи рублей.

Выборы в нижнюю палату российского парламента состоятся завтра. Согласно законодательству в день, предшествующий голосованию, любая политическая агитация запрещена.

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