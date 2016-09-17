ДТП с участием маршрутки произошло на западе Москвы

На западе Москвы на Можайском шоссе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали не менее двух пассажиров. Как сообщает ТАСС, оба пострадавших были экстренно доставлены в медицинское учреждение, информации об их состоянии пока не поступало.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают точную причину столкновения машин.

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