Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти
17 сентября 2016, 09:26 [ «АН-онлайн» ]
Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего человека.
17 сентября 2016, 09:26 [ «АН-онлайн» ]
Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего человека.
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