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Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти

17 сентября 2016, 09:26 [ «АН-онлайн» ]

Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти
фото: pixabay.com
Рано утром в субботу, 17 сентября, у станции Чаща в Ленинградской области грузовой поезд переехал человека.
 
Трагедия произошла около 7.45 из-за того, что мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы. Машинист поезда осуществил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать столкновения с человеком. Согласно данным портала Life, состав двигался в Санкт-Петербург со станции Дно.

Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего человека. 

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