В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды

О вспышке острой кишечной инфекции в Турции, в городе Эльбистан провинции Кахраманмарш сообщил российский Роспотребнадзор.

По данным службы, более 32 тысяч человек пострадали из-за водопроводной воды, этиологическим агентом заболевания является норовирус. У заболевших высокая температура, тошнота, рвота, боли в животе. Турецкими специалистами в настоящее время проводится комплекс профилактических мероприятий.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Турции и призывет учитывать данную ситуацию при планировании путешествий.

Напомним, Россия возобновила чартерные рейсы в Турцию 2 сентября, после того, как турецкие власти смогли предоставить Москве гарантию безопасности в аэропортах.

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