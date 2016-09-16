В московском метро найден труп сотрудника

Труп своего коллеги нашли сотрудники московского метро накануне утром в одной из служебных комнат на станции «Нахимовский проспект». Видимых признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено.

По данным СМИ, квартира скончавшегося не раз проходила в материалах уголовных дел как точка торговли наркотиками. Выдвигается неофициальная версия, что смерть могла наступить от передозировки наркотиков.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, обстоятельства произошедшего в метро устанавливаются.

Читайте также:

В Москве были закрыты шесть станций метрополитена (ВИДЕО)

В московском метро произошел инцидент с пассажиром, движение поездов остановлено