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В московском метро найден труп сотрудника

16 сентября 2016, 18:45 [ «АН-онлайн» ]

В московском метро найден труп сотрудника
фотобанк АН

Труп своего коллеги нашли сотрудники московского метро накануне утром в одной из служебных комнат на станции «Нахимовский проспект». Видимых признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено.

По данным СМИ, квартира скончавшегося не раз проходила в материалах уголовных дел как точка торговли наркотиками. Выдвигается неофициальная версия, что смерть могла наступить от передозировки наркотиков.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, обстоятельства произошедшего в метро устанавливаются.

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