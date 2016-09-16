У учеников гимназии № 37 на улице Первомайской в Екатеринбурге сегодня был сокращенный учебный день – учреждение было «заминировано». Здание обследовали правоохранители, устанавливая обстоятельства инцидента. На место съехались сотрудники оперативных служб, МЧС, ДПС.

После поступления информации о минировании всех детей эвакуировали. Кого-то их них забрали родители, других отпустили по домам, третьи ушли в кафе неподалеку, ожидая окончания проверочных мероприятий.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пояснили, что в 15:43 16 сентября в органы внутренних дел поступило сообщение о минировании школы на улице Первомайской. Незамедлительно объект и прилегающая территория были проверены полицейскими и представителями других неотложных служб. Ничего опасного не обнаружено, и в 17:45 мероприятиям дан отбой. В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.