В Челябинске напали на агитатора Литовченко

Сегодня, 16 сентября, неизвестные напали на агитатора кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Литовченко. Мужчину оттеснили от машины, где лежали листовки, а когда он попытался оказать сопротивление — ударили.









Как рассказал сам пострадавший, Ян Девальд, он стоял рядом с проходной ЧКПЗ. Рядом находился его автомобиль с листовками. Его одиночный пикет был зарегистрирован по всем правилам.

- Когда я подошел к своему автомобилю, чтобы взять новые листовки, ко мне подъехала черная машина с двумя неизвестными мужчинами, - рассказал Ян Девальд. - Они оттеснили меня от моей машины и забрали агитационные материалы. Когда я попытался оказать им сопротивление, один из них ударил меня так, что я упал и сильно ушиб голову.

Медики зафиксировали у мужчины гематому на голове, а также тошноту и головокружение. По мнению фельдшера Георгия Сиротина, эти признаки указывают на возможное сотрясение головного мозга. Мужчине потребовалась срочная госпитализация.