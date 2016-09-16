На Киевском шоссе Москвы грузовик протаранил легковушку, есть жертвы

На Киевском шоссе столицы 16 сентября произошло ДТП с участием большегруза. В управлении ГИБДД Москвы сообщили, что авария была зафиксирована на 19-м километре Киевского шоссе в сторону центра.

Известно, что зафиксировано время ДТП: около 13.15. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека - оба госпитализированы в ближайшую больницу.

Из-за аварии движение автотранспорта в упомянутом районе пока серьезно затруднено. Сотрудники ГИБДД Москвы выясняют все обстоятельства ДТП, на месте происшествия работают спасатели и следователи.