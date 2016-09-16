Бывших супругов с пулями в головах нашли в Татарстане

Вечером в четверг в Тукаевском районе Татарстана в частном доме были обнаружены тела бывших супругов-пенсионеров с пулями в головах.

У трупа 57-летнего мужчины с ранением ротовой полости нашли мелкокалиберную винтовку. У его бывшей жены было зафиксировано огнестрельное ранение виска. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", уже опрошен 29-летний сын убитых.

Отмечается, что разведенные супруги жили вместе, постоянно ссорились и имели неприязненные отношения. Есть две версии случившегося: двойное самоубийство или же инсценировка суицида, сообщает prokazan.

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