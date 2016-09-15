Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда

Французские СМИ сообщили о массовых беспорядках в стране после принятия властями страны реформы трудового законодательства. Уточняется, что в акциях протеста приняли участие 170 тысяч человек.

Французские журналисты ссылаются на статистику "Всеобщей конфедерации труда", по сведениям которой около 170 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против принятой властями страны реформы трудового законодательства. Акции протеста в Париже переросли в стычки с полицией, в которых было ранено шесть человек. Власти страны располагают другими цифрами: число участников акции по стране вдвое меньше - около 78 тысяч человек, что, впрочем, оптимизма не добавляет.

Предложенный правительством Мануэля Вальса законопроект либерализации трудового законодательства содержит ряд крайне непопулярных мер, позволяющих увеличить продолжительность рабочего дня и упрощающих процедуру увольнения работников.