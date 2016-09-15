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Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников

15 сентября 2016, 17:54 [ «АН-онлайн» ]

Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников

В Хабаровске произошла необычная история. Гималайская медведица захмелела и забралась поспать в сарай местных дачников. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Юлия Вандышева.

«Дачники, приехав к себе на участок, обнаружили в сарае молодую гималайскую медведицу, с которой произошел забавный случай. Медведица пришла на запах груш, которые упали на территорию участка», — сообищла журналист.

По словам корреспондента, груши на тот момент были уже забродившие. Животное съело фрукты, захмелело и уснуло.

«Люди испугались медведицу, хотя она достаточно маленькая, ей всего два или три года и она не представляет опасности для человека. Приехали охотоведы, разбудили мишку, хотя она очень не хотела вставать и тем более идти в лес. Пришлось «выдать» ей специальный ящик и отвезти ее за 12 километров в заповедник. Медведицу выпустили, когда она протрезвела», — добавила Вандышева.

Работники заповедника пожелали Маше — именно так зовут медведицу — употреблять поменьше алкоголя. А местным жителям — вовремя убирать опавшие фрукты, чтобы не доводить животных до греха.

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