Многие знают, что в Италии под Новый Год нужно быть крайне осторожным - из окон могут выбрасывать старые вещи и даже мебель. С недавних пор в Челябинске тоже стоит смотреть вверх, и не только зимой.

13 сентября в Металлургическом районе Челябинска мужчина выбрасывал мебель, бытовую технику и личные вещи из квартиры на 8 этаже. Происшествие зафиксировано очевидцами на видео.

Расстроенный поведением своей половины (девушки или супруги), челябинец начал избавляться от мебели и бытовой техники, выбрасывая их из окна. Его можно понять по-человечески, сердечные раны порою лечатся с большим шумом, однако мешает одно «но»... Падая с высоты восьмого этажа, предметы превращаются буквально в оружие массового поражения, разлетаясь на куски и пластмассовые брызги.

В результате инцидента были повреждены автомобили, припаркованные под окнами дома. Среди людей пострадавших нет.

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