В Ленинском районе Челябинска вырезали Литовченко из баннера

Сегодня, 15 сентября, около семи часов утра горожане заметили испорченный баннер, на котором еще вчера был размещен агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Литовченко. Представители единоросса выехали на место и, убедившись, что баннер был испорчен намеренно, подали заявление в полицию.









Напомним, что это уже не первый акт вандализма за последние несколько дней. На днях в помещение, где базируется штаб кандидата, врезался грузовой автомобиль. По мнению Анатолия Литовченко, все это — дело рук политических оппонентов.

- У нас есть информация, что против нас готовится серия порочащей информации, - уточняет Анатолий Литовченко. - Мне очень жаль, что в преддверии выборов далеко не все готовы работать честно и открыто.

Отметим, что сейчас испорченный баннер заменили на новый.