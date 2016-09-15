В Твери девочка провалилась в котлован с кипятком

В тверскую детскую больницу была доставлена семилетняя девочка с термическими ожогами более пятидесяти процентов поверхности тела.

Как стало известно, девочка с криками прибежала домой. Одежда на ребенке была мокрой. Мать стала осматривать девочку и обнаружила на ее теле многочисленные ожоги. Женщина тут же вызвала скорую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. При осмотре прилегающей к дому территории был обнаружен котлован с горячей из-за проходящей теплотрассы водой. По предварительным данным, ребенок упал в котлован из-за допущенных подрядной организацией нарушений безопасности во время проведения работ.

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