Под Красноярском вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

В Манском районе Красноярского края вертолет Robinson совершил жесткую посадку.

В результате происшествия, которое случилось утром в четверг, согласно последним данным, пострадали как минимум два человека. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах региона, в ходе посадки в населенном пункте Нарва, вертолет опрокинулся набок.

Предполагается, что воздушное судно принадлежит компании "КрасАвиа". В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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