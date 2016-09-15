Томский священник подозревается в трехлетней любовной связи с несовершеннолетней

Настоятель сельского храма в Томской области подозревается в совращении несовершеннолетней девочки. Иерей в течение трех лет состоял с девочкой в любовных отношениях.

По сообщению Life, девочка с десяти лет пела и прислуживала в храме. Тогда на нее и обратил внимание священник, начал принуждать к сексуальной связи. Отношения у тридцатилетнего иерея со школьницей начались, когда ей исполнилось двенадцать лет.

Долгое время девочка скрывала происходящее, но потом поделилась со старшей сестрой, которая обо всем рассказала матери. За прошедшие три года священнику удалось добиться того, что в итоге девочка захотела сбежать из дома, чтобы быть с ним.

В данный момент на настоятеля заведено уголовное дело.

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