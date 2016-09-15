В сарае одного из сел под Хабаровском люди нашли пьяную медведицу

Жители села Казакевичево под Хабаровском обнаружили в сарае одного из частных домов пьяную гималайскую медведицу.

Животное, согласно последним данным, наелось забродивших груш и захмелело. Сегодня в ФГБУ "Заповедное Приамурье" сообщили, что появление диких животных в селе Казакевичево не является редкостью, поскольку оно находится на границе с Китаем, а с российской стороны его окружает территория заповедника "Большехехцирский".

Пьяная медведица наотрез отказалась покидать сарай, вследствие чего людям пришлось вызвать патрульную группу заповедника, чтобы транспортировать ее в лес, передает РИА "Новости".

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