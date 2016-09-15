В Хакасии воспитанники детского сада съели неизвестные семена и отравились

Воспитанники одного из детских садов города Абакана в Хакасии отравились семенами неизвестного растения.

Инцидент произошел во время прогулки группы, которая состоялась 14 сентября около 10 часов утра. Согласно данным пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Хакасии, через некоторое время после возвращения с прогулки четверо мальчиков пожаловались воспитателю детского сада на боль в животе и рассказали, что съели листья и семена растения, которое растет на цветочной клумбе. Как сообщает ТАСС, дети были экстренно доставлены в Абаканскую межрайонную детскую клиническую больницу, где им оперативно оказали медицинскую помощь. Сейчас жизнь малышей находится вне опасности.

Следователи осмотрели место происшествия и направили на экспертизу растение, которое нанесло вред здоровью детей. Выяснилось, что оно относится к семейству молочайных, которые считаются ядовитыми. В настоящий момент устанавливается, при каких обстоятельствах растение появилось на клумбе.

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