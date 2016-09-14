Американец устроил стрельбу в доме престарелых и сам застрелился

Полиция не раскрывает личность террориста, который напал на престарелых и ранил двоих из них. Инцидент произошел в доме престарелых штата Вайоминг (Соединенные Штаты Америки), передает издание KUSA.

Известно, что теракт произошел около 11 часов по местному времени (по Москве - 20.00) в городе Шайенн. По данным сотрудников полиции, подозреваемый был обнаружен недалеко от места, где он устроил стрельбу. Следствие считает, что напавший на дом престарелых застрелился сам и пока никаких подробностей террористической атаки не разглашает, - даже касаемо состояния пострадавших, которые были госпитализированы.