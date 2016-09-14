|14.09 22:57
Американец устроил стрельбу в доме престарелых и сам застрелился
|14.09 22:48
Во Внуково дерутся опоздавшие пассажиры
|14.09 22:11
Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене на газ
|14.09 20:20
Российская молодежь перестала возвращать кредиты
|14.09 20:12
Матвиенко: Россия возвращается в ПАСЕ
|14.09 19:25
Украина согласна соблюсти "режим тишины" в Донбассе с 15 сентября
|14.09 18:26
Страшное ДТП на Кутузовском: погиб сотрудник полиции
|14.09 18:16
Хиллари Клинтон и Петр Порошенко проведут встречу в США
|14.09 17:18
Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан
|14.09 16:56
Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей
|14.09 16:53
Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
|14.09 16:46
Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР
|14.09 16:43
Вернула ли Россия статус великой державы?
|14.09 16:25
Порошенко собирается судиться с Путиным за воду
|14.09 16:23
Прорыв в дальний космос – как сверхтяжёлая задача
|14.09 16:22
Хиллари Клинтон вспомнила сказку про отравление Ющенко
|14.09 16:21
Озимые посадки на политическом поле
|14.09 16:18
Зачем матриархат и «пятая колонна»
|14.09 16:01
Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира
|14.09 14:50
Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда
|14.09 14:41
Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке
|14.09 14:18
Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине
|14.09 14:10
Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны
|14.09 13:05
Чеферин стал новым президентом УЕФА
|14.09 12:49
В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана
|14.09 12:30
Платини официально покинул пост президента УЕФА
|14.09 12:22
Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске
|14.09 12:02
«Ростов» потерпел разгромное поражение в дебютном матче группового турнира ЛЧ
|14.09 11:57
Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть
|14.09 10:38
В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых