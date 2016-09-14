Во Внуково дерутся опоздавшие пассажиры

В московском аэропорту Внуково произошла драка: потасовку завязали пассажиры, которые опоздали на регистрацию к рейсу в Краснодар.

Люди устроили скандал в офисе авиакомпании. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Опоздавшие на рейс люди собирались предъявлять претензии в представительство авиакомпании.

Как сообщает агентство, причиной возмущения стало то, что опоздание было небольшим, всего несколько минут после закрытия регистрации. По их мнению, они вполне могли улететь, просто авиакомпания не проявила должной лояльности.