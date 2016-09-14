Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке

Тело бывшего ректора СГУГиТ, восьмидесятилетнего профессора Иван Лесных, пропавшего 6 сентября, было найдено сегодня в реке Иня в результате активных поисков, проводившихся сотрудниками полиции, кинологами и волонтерами в течение нескольких суток.

Профессор пропал по дороге домой, возвращаясь из садоводческого кооператива “Геодезист”. Известно, что он вышел из своего дачного дома, но больше его никто не видел.

Родственники уже подтвердили, что тело принадлежит профессору Лесных. Отмечается, что признаков насильственной смерти не найдено, однако точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

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