Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске

Красноярские правоохранители проводят проверку по факту издевательств над пятнадцатилетней учащейся одной из местных школ. В ходе обследования у девочки на правом плече были обнаружены следы термического ожога.

Школьница призналась, что ее прижигали паяльником. Также на теле девочки были обнаружены порезы и колотые раны. Травмы, по словам пострадавшей, были нанесены издевавшимися над ней одноклассниками, однако проверка не подтвердила эту информацию.

Как было установлено, повреждения школьнице нанесли две девочки, не имевшие отношения к ее школе. Что стало причиной издевательств, пока неизвестно.

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