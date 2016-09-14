Автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами в Хабаровске

В Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota протаранил маршрутное такси с находившимися в салоне шестью пассажирами. Два человека были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля врезался в заднюю часть маршрутки в тот момент, когда она начала движение от остановки. В момент столкновения в салоне автобуса находилось шесть человек. Двое - 66-летняя женщина и 19-летняя девушка - получили травмы и были доставлены в больницу.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился человек, лишенный водительских прав. В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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