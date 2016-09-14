В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД

В Москве в ночь на среду, 14 сентября, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на внутренней стороне 78 километре Московской кольцевой автодороги.

На северо-западе столицы грузовой автомобиль КамАЗ съехал в кювет и перевернулся. По данным оперативных служб, в результате ДТП погиб водитель грузовика. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливается причина аварии.

Сегодня утром авария с участием маршрутного автобуса произошла в Хабаровске. В маршрутку, когда она отъезжала от остановки, врезался автомобиль Toyota Mark II. Пострадали два человека. Пожилая женщина 66 лет и 19-летняя девушка были госпитализированы. Установлено, что водитель легковушки ездит без прав.

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