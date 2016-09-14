В Москве во вторник, 13 сентября, простились с бывшим командиром спецназа ФСБ "Альфа" Юрием Торшиным погибшим в ДТП в Чечне. Тело Торшина спецбортом ранее доставили из Грозного. Последний год Юрий Торшин работал в Чечне советником Рамзана Кадырова.

Прощание с ветераном спецслужбы состоялось в зале траурных церемоний Николо-Архангельского кладбища Москвы. На похороны собрались коллеги Торшины, пишет интернет-издание Газета.ру. Из Чечни проводить Торшины в последний путь прибыли депутат Госдумы Адам Делимханов, глава республиканского правительства Магомед Даудов и глава МВД ЧР Руслан Алханов.

Похоронили 58-летнего полковника ФСБ на Аллее Славы под залпы бойцов Кремлевского полка и гимн России в исполнении оркестра Минобороны.

По данным издания Газета.ру, Юрий Торшин принимал участие в мотопробеге, который проводился бойцовским клубом "Ахмат" вместе с байкерами из местного отделения клуба "Ночные волки". В мотопробеге участвовали несколько силовиков и спортсменов-бойцов, в том числе глава клуба "Ахмат", начальник личной охраны Рамзана Кадырова, командир спецотряда "Терек" Абузайд Висмурадов с позывным Патриот. По версии очевидца, Торшин ехал без шлема и защитной экипировки, не справился с управлением и попал под колеса следовавшего за ним Висмурадова.

Торшин погиб на месте. Висмурадов в результате ДТП получил тяжелые травмы.

Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полковника Юрия Торшина.