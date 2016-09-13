Водитель самосвала MAN на строящемся участке трассы М11 "Москва — Санкт-Петербург", двигаясь с поднятым кузовом, не заметил знак ограничения по высоте и в итоге задел бетонное перекрытие моста.

Авария произошла в Бологовском районе Тверской области. Грузовик задел кузовом мостовое сооружение, в результате чего остальная часть машины поднялась вверх и кабина практически повисла в воздухе. Водитель с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки" был доставлен в больницу.

Читайте также:

Другие происшествия

Все новости дня









фото: Tverigrad.ru