Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление

Житель Москвы инсценировал собственное ограбление, испугавшись гнева своей супруги.

Выяснилось, что мужчина потерял сумку с крупной суммой денег, а полиции сказал, что его ограбили пятеро в черных масках. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что москвич рассказал, что злоумышленники якобы угрожали ему пистолетом и отобрали паспорт и деньги.

В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело по ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на два года, передает ТАСС.

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