СРОЧНО
|13:34  Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление |13:31  Россия стала основным поставщиком пива на Украину |13:14  Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области |12:52  Завершился 6-й тур РФПЛ |12:28  В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик |12:13  Аналитики Bloomberg призвали Россию сократить военные расходы в пользу школ |11:51  США частично сняли санкции с России |11:46  В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову |11:45  На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов |11:34  Сгорел на работе: хоккейного судью убили прямым попаданием шайбы в голову |11:34  Петербургский стоматолог сломал пациентке челюсть, а потом прооперировал ее |11:16  Заблокированным в Арктике полярникам доставят пиротехнику и собак |11:06  Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским |10:51  Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста |10:40  В московском метро девушке - инспектору ГИБДД за замечание сломали нос |10:10  Найдена предсмертная записка хоккеиста Девяткина |09:35  Роспромбанк сегодня лишился лицензии |09:15  Доходы россиян упали до уровня начала 2000-х |08:47  Самолет вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажирки |08:22  В Якутии двое охотников случайно убили сборщика ягод |12.09 23:01  Минпромторг предложил запретить госзакупки импортной мебели |12.09 22:38  Климкин: Порошенко готов к общению с Путиным |12.09 21:25  Минфин и Минтруд не могут договориться, когда выплатить пенсионерам 5 тысяч |12.09 20:59  Известный хоккеист найден мертвым в Новосибирске |12.09 20:34  В отношении водителей из "стреляющего кортежа" составлены 17 протоколов |12.09 20:22  Экс-командир спецназа «Альфа» Юрий Торшин погиб в Чечне в ДТП |12.09 19:21  В Подмосковье девятиклассник умер на уроке физкультуры |12.09 18:53  Неизвестный пранкер ввел в заблуждение по поводу нападения на Лобкова |12.09 18:37  Американские демократы на всякий случай подберут замену Клинтон |12.09 18:06  Белые медведи сутки держат в осаде полярников на метеостанции в Арктике

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик

13 сентября 2016, 12:28 [ «АН-онлайн» ]

В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик
фото: pixabay.com

В Курске случилась трагедия: шестилетний мальчик скончался после того, как ему сделали внутримышечную инъекцию антибиотика.

Управление СК РФ по региону сообщило, что ребенок скончался вечером 10 сентября, через несколько минут после того, как мать ввела ему антибиотик внутримышечно. Мальчик начал задыхаться, его родственники вызвали "скорую помощь". Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть шестилетнего ребенка от анафилактического шока. Как уточняет РИА "Новости", курс лечения погибшему прописал врач-педиатр.

По факту трагедии в настоящий момент проводится доследственная проверка.

Читайте также:

Московскую первоклассницу отправили делать укол инсулина в туалет

В Башкирии после укола антибиотика скончалась двухлетняя девочка 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Дональд Трамп спас женщину

Дональд Трамп спас женщину

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, миллиардер Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Каролина прервал речь, чтобы оказать первую помощь женщине, упавшей в обморок.

//Экономика

Аналитики Bloomberg призвали Россию сократить военные расходы в пользу школ

Аналитики Bloomberg призвали Россию сократить военные расходы в пользу школ

Экономисты агентства Bloomberg считают, что России необходимо сократить расходы на военные статьи и перераспределить их на образование и здравоохранение. Даже Бразилия и ЮАР тратят на школы больше, чем РФ.

//Общество

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования России Ольга Васильева высказалась о том, что будет дальше с Единым госэкзаменом. Общаясь с журналистами, глава Минобрнауки сообщила, что систему ЕГЭ отменять не следует.

//Общество

Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка МВД

Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка МВД

Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку и проверить руководство антикоррупционного управления (ГУЭБиПК) МВД РФ. Проверка организована после задержания полковника Захарченко.

//Криминал

Суд арестовал гендиректора летного отряда «Россия»

Суд арестовал гендиректора летного отряда «Россия»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора Специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. В отношении Одинцева расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

//Непознанное

NASA: инопланетяне уже среди нас

NASA: инопланетяне уже среди нас

Астронавт NASA Лерой Чиао заявил, что инопланетяне уже давно находятся среди землян, однако люди их не замечают. Эксперт убежден, что в настоящий момент инопланетные существа впали в анабиоз.

//Наука

Огромный метеорит обнаружен в Аргентине

Огромный метеорит обнаружен в Аргентине

Один из крупнейших метеоритов на планете найден в аргентинской провинции Чако, где около 4000 лет назад прошел дождь из небесных камней. Вес находки - более 30 тонн - сильно удивил исследователей.

//Спорт

Завершился 6-й тур РФПЛ

Завершился 6-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над екатеринбургским «Уралом» завершился 6-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги, розыгрыш которой возобновился после перерыва на игры национальных сборных.

//Шоу-бизнес

Шнуров о себе как о "Человеке года": какой год, такой и человек

Шнуров о себе как о "Человеке года": какой год, такой и человек

Популярный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал свое назначение "Человеком года" журналом GQ. Высказаться "Шнур" решил на своей страничке в социальной сети.

//Общество

В Кремле прокомментировали арест главы летного отряда "Россия" Одинцева

В Кремле прокомментировали арест главы летного отряда "Россия" Одинцева

Президент РФ Владимир Путин знает об аресте начальника специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева. Дмитрий Песков заявил, что после ареста Одинцева проблемы у администрации Кремля не появятся.

//Происшествия

Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление

Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление

Житель Москвы инсценировал собственное ограбление, испугавшись гнева своей супруги. Выяснилось, что мужчина потерял сумку с крупной суммой денег, а полиции сказал, что его ограбили пятеро в черных масках.

//Новости ADWILE

//Экономика

Россия стала основным поставщиком пива на Украину

Россия стала основным поставщиком пива на Украину

Несмотря на эмбарго, которое украинские власти ввели в отношении российских товаров, с января по июнь 2016 года экспорт пива производства РФ на Украину увеличился с 1,86 до 6,06 миллиона дал.

//Спорт

Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области

Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области

В Великих Луках завершилось первенство России по ММА среди юношей 16–17 лет. Участие в борьбе за медали в восьми весовых категориях приняли 96 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации.

//В мире

В центре Нью-Йорка подожгли мусульманку

В центре Нью-Йорка подожгли мусульманку

На Пятой авеню в центре Нью-Йорка перед 15-летней годовщиной со дня теракта 11 сентября неизвестный поджег женщину в мусульманской одежде. Пострадавшая оказалась 36-летней туристкой из Шотландии.

//Общество

В Челябинске становится традицией спасать больших кошек

В Челябинске становится традицией спасать больших кошек

Ветеринары спасли больную львицу из частного зоопарка и оставили животное в собственном приюте. Владельцы «кошечки» отдали её ветеринарам на усыпление. Подрастающая львица стала «лишней» в частном зоопарке.

//Общество

Суд запретил «Новой газете» публиковать информацию из взломанной переписки

Суд запретил «Новой газете» публиковать информацию из взломанной переписки

Басманный суд Москвы запретил «Новой газете» публиковать информацию об электронных письмах адвоката Андрея Павлова. Журналисты обнаружили в переписке причастность юриста к незаконным операциям.

//Происшествия

В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик

В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик

В Курске случилась трагедия: шестилетний мальчик скончался после того, как ему сделали внутримышечную инъекцию антибиотика. Управление СК РФ по региону сообщило, что ребенок скончался вечером 10 сентября.

//новости MIXADVERT.com

//live

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!

Не прекращается возня НАТО возле наших границ. Как сейчас в Сирии наши войска защищают свою страну на передовых рубежах, так и в 1968 году это было в Чехословакии. О политической ситуации - Франц КЛИНЦЕВИЧ:

//В мире

Турция требует, чтобы США арестовали Гюлена

Турция требует, чтобы США арестовали Гюлена

Власти Турции требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки арестовали оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к недавней попытке военного переворота.

//В мире

Израиль опроверг сообщения о сбитом истребителе в Сирии

Израиль опроверг сообщения о сбитом истребителе в Сирии

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергло информацию о сбитом истребителе на территории Сирии. В сообщении ЦАХАЛ опровергается и новость о сбитом разведывательном беспилотном аппарате.

//Политика

США частично сняли санкции с России

США частично сняли санкции с России

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что Соединенные Штаты Америки частично сняли санкции против России. Данную информацию сегодня предоставили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

//Спорт

В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову

В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову

Чешский хоккейный арбитр Павел Лаинка скончался после попадания шайбы в голову. Он получил травму 25 августа во время матча юношеских команд. Умер 24-летний судья после двух недель, проведённых в реанимации.

//Экономика

На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов

На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов

Африканские страны готовы закупить вооружение у «Рособоронэкспорта» на сумму более $21 млрд. Таковы результаты участия компании в международной выставке Africa Aerospace and Defence 2016, проходящей в ЮАР.

//Новости партнеров

//Происшествия

Сгорел на работе: хоккейного судью убили прямым попаданием шайбы в голову

Сгорел на работе: хоккейного судью убили прямым попаданием шайбы в голову

В Чехии во время хоккейного матча между юниорскими командами произошла трагедия: после одного из бросков тяжелая шайба попала прямо в голову арбитру, который получил травму и затем скончался в больнице.

//Происшествия

Петербургский стоматолог сломал пациентке челюсть, а потом прооперировал ее

Петербургский стоматолог сломал пациентке челюсть, а потом прооперировал ее

Петербургский стоматолог предстал перед судом за то, что сломал своей пациентке челюсть, а затем решил исправить ситуацию и прооперировал ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

//В мире

Польша начнет эксгумировать тела погибших при крушении Ту-154 под Смоленском

Польша начнет эксгумировать тела погибших при крушении Ту-154 под Смоленском

Генпрокуратура Польши приняла решение эксгумировать тела жертв крушения президентского самолета Ту-152 под Смоленском для проведения следственных действий. Эксгумировать планируется всех погибших.

//Происшествия

Заблокированным в Арктике полярникам доставят пиротехнику и собак

Заблокированным в Арктике полярникам доставят пиротехнику и собак

Через месяц полярники, заблокированные на метеостанции в Арктике белыми медведями, получат собак и пиротехнику. Персоналу станции до этого момента рекомендуется соблюдать предельную осторожность.

//Политика

Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским

Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на обвинения главы Пентагона Эштона Картера. По словам генерала, поддержание мирового порядка — естественная прерогатива всего мирового сообщества, а не только США.

//Общество

В каких городах России самые дерзкие водители?

В каких городах России самые дерзкие водители?

Одна из страховых компаний изучила статистику аварийности своих клиентов и выяснила, в каких городах РФ проживают самые дерзкие и опасные водители. Выяснилось, что первое место в данном рейтинге заняла Пермь.

//Новое поколение

«Новое Поколение» и новый взгляд на хореографию

«Новое Поколение» и новый взгляд на хореографию

Фестиваль «Новое Поколение» задаёт высокую планку: современный зал, талантливые конкурсанты, профессиональные члены жюри. Признаться честно, мы долго искали человека, который по-настоящему удивит и заинтересует участников… И нашли! Новый член жюри – солистка балета «Рецитал» и мюзикла «Чикаго» - Тамара Волчугова!

//Происшествия

Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста

Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста

В центре столицы сотрудники МЧС РФ спасли мужчину, который бросился в реку с Крымского моста. В правоохранительных органах Москвы сообщили, что неизвестный мужчина прыгнул в воду, желая покончить с собой.

//Происшествия

В московском метро девушке - инспектору ГИБДД за замечание сломали нос

В московском метро девушке - инспектору ГИБДД за замечание сломали нос

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро пассажир жестоко избил лейтенанта полиции инспектора ГИБДД столицы Светлану Денисову. Согласно последней информации, у женщины сломан нос.

//Шоу-бизнес

Сергей Шнуров признан «Человеком года» по версии журнала GQ

Сергей Шнуров признан «Человеком года» по версии журнала GQ

Певец, лидер группы «Ленинград», телеведущий Сергей Шнуров признан «Человеком года» по версии журнала GQ. В номинации «Открытие года» победителем назвали рэпера Адиля Жалелова (Скриптонита).

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры