Сгорел на работе: хоккейного судью убили прямым попаданием шайбы в голову

В Чехии во время хоккейного матча между юниорскими командами Брно и Шумперка произошла трагедия: после одного из бросков тяжелая шайба попала прямо в голову арбитру Павелу Лаинке, который получил серьезную травму и затем скончался в больнице.

Это случилось ещё 25 августа, однако известно о произошедшем стало только сейчас. Жертва - 24-летний судья, сообщает РИА Новости. Арбитр ушел из жизни после двух недель, проведенных в госпитале. Его не стало 10 сентября, врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Национальная хоккейная федерация Чехии выразила соболезнования близким Лаинки в связи с трагедией, а матчи чешских хоккейных первенств в ближайшие дни будут начинаться с минуты молчания.