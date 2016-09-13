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Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста

13 сентября 2016, 10:51 [ «АН-онлайн» ]

Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста
фото: pixabay.com

В центре столицы сотрудники МЧС РФ спасли мужчину, который бросился в реку с Крымского моста.

Журналистам в правоохранительных органах Москвы сообщили, что неизвестный мужчина прыгнул в воду, желая покончить с собой.

На катере приплыли спасатели станции "Парк Горького", выловили неудавшегося самоубийцу из воды и доставили на берег.

Также вызвали врачей скорой помощи, они сейчас осматривают потерпевшего.

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