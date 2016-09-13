В Якутии двое охотников случайно убили сборщика ягод, став фигурантами уголовного дела.

Об этом сообщает во вторник, 13 сентября, пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Это случилось вечером в воскресенье, примерно в десяти километрах от поселка Мохсоголлох. Супруги, собравшие ягоды, возвращались с собакой домой на машине, направляясь по лесной просеке в сторону трассы. В какой-то момент мужчина остановил авто и вышел из него. Когда он отошел от машины, раздались выстрелы. Его супруга испугалась и убежала в лес.

Как сообщает следствие, огонь вели 36-ти и 40-летний местные жители, которые, увидев в темноте отражения глаз собаки, приняли ее за дикое животное. В кустах они нашли тело человека и отвезли его на станцию скорой помощи.