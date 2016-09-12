В отношении восьми водителей, управлявших автомобилями "Порше", "Майбах" и "Бентли" из свадебного кортежа, который раскатывал по Москве со стрельбой в минувшее воскресенье, составили 17 административных протоколов.

По данным московского главка МВД РФ, среди нарушений – выезд на встречную полосу, тонированные не по регламенту стекла. Все материалы дела "стреляющего свадебного кортежа" будут рассмотрены в суде. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Двое подозреваемых были задержаны.

В полиции напомнили: раньше граждане, которые во время движения в свадебных кортежах устраивали стрельбу, привлекались к административной ответственности, однако несколько лет назад начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин создал прецедент, когда по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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В составе кортежа находились автомобили Maybach, Bentley и Porsche.