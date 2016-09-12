В Подмосковье девятиклассник умер на уроке физкультуры

Сегодня днем в одной из школ города Высоковска Клинского района Московской области девятикласснику стало плохо при выполнении разминки. Подросток скончался на месте происшествия до приезда врачей "скорой помощи".

Школьник посещал различные спортивные секции и не имел противопоказаний к занятиям спортом.

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