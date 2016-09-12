В Москве журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова ограбили и избили в ночь на понедельник, 12 сентября, в центре столицы. О нападении телеведущий рассказал своим работодателям.

По словам Лобкова, нападение не связано с его профессиональной деятельностью. Он сказал: "Это обычное криминальное нападение". На журналиста, с его слов, напали двое или трое людей, которые отобрали у него ключи, кошелек и мобильный телефон.

Сейчас жизни и здоровью Павла Лобкова ничего не угрожает, он находится в безопасности. Обстоятельства инцидента выясняются.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело об ограблении (статья 161 УК) и нанесении телесных повреждений (статья 115 УК), сообщается на сайте "Дождя".

Информация о нападении на Лобкова ранее опровергалась. По данным радиостанции "Говорит Москва", журналистов ввел в заблуждение неизвестный пранкер, представившийся Павлом Лобковым и опровергнувший слухи о нападении.

Читайте также:

Телеведущий Павел Лобков подвергся нападению неизвестных в Москве.

Павел Лобков опроверг информацию о нападении