Ростуризм призвал российских туристов не покидать в Турции курортные зоны

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов 12 сентября рекомендовал российским туристам, находящимся в Турции, не покидать курортных зон страны. Глава Ростуризма заявил о безопасности турецких курортов после взрыва, который прогремел в городе Ван на востоке Турции.

Олег Сафонов подчеркнул, что курорты в Турции хорошо охраняются. "Мы говорим о том, что нужно проявлять осмотрительность, осторожность, по возможности находиться в основном в туристских зонах. Они хорошо охраняются", - цитирует Сафонова ТАСС.

Напомним, в турецком городе Ван сегодня взорвалась бомба в районе регионального отделения правящей партии и губернаторства.

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