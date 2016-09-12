Пользователи социальных сетей бурно обсуждают видеоролик, который появился в интернете несколько дней назад. Видеозапись демонстрирует, как несколько пензенских подростков поджигают себя, а потом прыгают с моста в реку.

Как сообщает Life, ролик выложен в сеть самими участниками акции. Большинство пользователей негативно отнеслось к действиям подростков-экстремалов. Видеозапись можно посмотреть здесь.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту выложенной видеозаписи. Как стало известно, один из участников “перфоманса” уже задержан и доставлен в отделение полиции.

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